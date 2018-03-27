На звезду «Дневников вампира» обрушился потолок. Нина Добрев чудом осталась жива.

Одна из главных героинь «Дневников вампира» Нина Добрев задумалась о приобретении новой квартиры в Нью-Йорке. Долгие поиски увенчались успехом. Актриса нашла ту самую квартиру, о которой мечтала. Апартаменты относительно скромные: две спальни, две ванные. Однако девушке все понравилось. Однозначным плюсом для нее стало наличие в непосредственной близости от дома площадки, где выгуливают собак.

Однако во время осмотра квартиры случилось непредвиденное происшествие. Это произошло, когда Нина решила осмотреть одну из ванных комнат. В момент, когда девушка открыла дверь, обрушился потолок. Кусок штукатурки огромных размеров едва не травмировал звезду «Дневников вампира». Нину спасло лишь то, что она своевременно усела среагировать и отскочить назад.

Сначала данный эпизод не изменил намерения Добрев приобрести именно эту квартиру. Но позже девушка все-таки решила отказаться от данной затеи, продолжив поиски квартиры.