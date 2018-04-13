Имена лауреатов премии «Золотая Маска» станут известны сегодня

На новой сцене Большого театра сегодня в 19.00 состоится Церемония награждения Премии «Золотая Маска-2018». Это уже 24-я театральная премия. В 37 номинациях примут более 300 частников.

Программа фестиваля предлагает огромный выбор спектаклей, который ставит жюри перед сложным выбором. Составляя список участников, эксперты просмотрели огромное количество спектаклей и выбрали достойных лауреатов на премию. В этом году их оказалось 62.

Первое место среди номинаций досталось свердловскому театру. Их в этом году – 33.

«Золотая Маска» – российский театральный Фестиваль, проходящий каждый год в России, покажет самые захватывающие спектакли из всех городов России. Совсем скоро станут известны имена победителей.