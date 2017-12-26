В Нидерландах в одной из церквей прозвучали песни умершего DJ Avicii

В голландской церкви колоколами проиграли композиции умершего диджея Тима Берглинга, который больше известен псевдонимом Avicii.

Он умер 20 апреля 2018 года в возрасте 28 лет.

В городе Утрехт звонари Домского собора с помощью колоколов исполнили песни умершего диджея, который недавно ушел из жизни. В готической церкве прозвучали такие известные хиты Avicii, как «Wake me up», «Hey brother» и «Without you».

Известно, что 28-летний диджей скончался в своем доме в Омане. О его смерти сообщили его представители. При этом родственники заявили, что в ближайшее время больше никакой информации не будет, и попросили поклонников творчества Тима Берглинга уважать память о нем.

Деятельность талантливого музыканта берет начало еще в 2006 году. Дважды Avicii был удостоен награды MTV Music Awards, а так же входил в мировой топ диджеев с самыми высокими гонорарами.

Стоит отметить, что проблемы со здоровьем у музыканта начались еще в 2012 году, а в 2014 по этой же причине он сделал паузу в своей деятельности. В 2016 году Тим Берглинг из-за плохого состояния отменял концерты и туры.