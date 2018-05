В США застрелили известного рэпера в его автомобиле

В США застрелили известного рэпера Лил Лонни в его личном автомобиле.

Происшествие произошло в городе Джэксон. Известно, что ночью, когда молодой человек ехал в своем автомобиле, неизвестный выстрелил в него несколько раз. Рэпер потерял управление машиной, отчего въехал в здание поблизости. От тяжелых ранений парень скончался на месте трагедии в своем автомобиле. На пассажирском сидении в этот момент была девушка, однако ей повезло больше: она совсем не пострадала. Стоит отметить, что до этого случая на странице в Instagram молодой человек опубликовал фото, которое подписал неоднозначным текстом. Парень обращался к кому-то, заявляя, что он "продолжит в том же духе", и просил "не возвращаться".

Лил Лонни родился в Миссисипи. Популярность он получил после микстейпа "They Know What’s Goin’ On". К слову, на момент трагической смерти исполнителю было всего 22 года.

Напомним, что в конце апреля 2018 года в городе Утрехт звонари местного собора с помощью колоколов проиграли известные хиты диджея Avicii. Таким образом они почтили его память. Молодой артист умер в возрасте 28 лет из-за плохого состояния здоровья. Среди его композиций самыми популярными являются "Wake me up", "Hey brother" и "Without you".