Николас Кейдж заявил о завершении своей актерской карьеры

Известный актер заявил о том, что завершает свою актерскую карьеру. Далее он планирует заниматься режиссерской деятельностью.

По словам Кейджа, ближайшие несколько лет он будет занят актерством. После этого он хочет сосредоточиться исключительно на режиссерской деятельности.

Ныне Николас Кейдж занят в съемках семи лент, среди которых есть и озвучивание одного из героев мультипликационной картины. За всю свою карьеру 54-летний актер снялся в более чем девяносто кинофильмах, среди самых популярных - «Угнать за 60 секунд», «Сокровище нации», «Пророк».

В 2002 году вышел фильм «Жигало», где главную роль исполнил Джеймс Франко. До этих пор это единственный проект, в котором Николас Кейдж был режиссером.