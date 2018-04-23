Роберт Редфорд решил завершить актерскую карьеру

Легендарный Роберт Редфорд заявил, что фильм «Старик и ружье», который выйдет в прокат в сентябре этого года, станет последним в его актерской карьере. Звезда экрана считает, что ему пора готовится к пенсии.

Об этом актер рассказал журналистам журнала Entertainment Weekly. Редфорд сказал, что достаточно тверд в своем решении. Он начал актерскую карьеру в 21 год и уверен, что уходить нужно на оптимистической ноте. Видимо, именно такой позитивной нотой Редфорд считает роль вора Форреста Такера, который грабил банки, 17 раз попадал в тюрьму и столько же раз сбегал. По словам актера, ему был интересен этот персонаж, который, видимо, находил удовольствие в своих побегах.

Впрочем, заявление о завершении своей актерской карьеры Редфорд сопроводил высказыванием «никогда не говори никогда». А на вопрос о других кинематографических ипостасях, например, о режиссерской, ответил, что «там видно будет».

Роберт Редфорд приобрел огромную популярность благодаря ролям в картинах «Великий Гэтсби», «Вся королевская рать», «Афера» и десяткам других. Он номинировался на «Оскар» как актер и получил статуэтку за свою режиссерскую работу в картине «Обыкновенные люди». Еще одного «Оскара» Редфорд получил за свой вклад в киноискусство в 2002 году.