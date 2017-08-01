Мила Йовович будет спасать мир в новой киносаге «Monster hunter»

Студия Constantin film и режиссер Пол Андерсон представили на международном кинорынке, который проходит в Каннах в рамках кинофестиваля, свой новый проект. Им стала экранизация компьютерной игры «Monster hunter».

Отметим, что это не первый подобный опыт Андерсона, ведь именно он снял франшизу «Обитель зла» по мотивам компьютерной игры. Главную роль в «Обители» исполнила жена режиссера, красавица Мила Йовович. Ей же предстоит главная роль в новой саге. Персонаж Йовович – обычная девушка со скучной работой, которая внезапно узнает, что является потомком древнего героя. Отныне ей предстоит сражаться с монстрами и спасать наш мир от нашествия чудовищ. Известно, что съемки первой части франшизы должны проходить в Южной Африке, и начнутся они уже этой осенью. Бюджет будущего блокбастера заявлен в 60 миллионов долларов.

Одноименная компьютерная игра, детище компании Capcom, уже насчитывает пять эпизодов. Самый свежий из них вышел в начале этого года и уже принес миллионные прибыли. Заметим, что создатели игры не особо заботились о сюжете, отдавая преимущество разнообразию монстров и оружия для борьбы с ними. Какими сюжетными поворотами порадуют зрителей сценаристы киносаги, узнаем в недалеком будущем.