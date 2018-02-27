Россия заняла 4 место по кассовым сборам в Европе в прошлом году

В 2017 году 213 миллионов россиян ходили в кино. На сегодня Россия занимает 4 место по кассовым сборам в Европе. Об этом во французских Каннах рассказал на презентации в российском павильоне чиновник Фонда кино Федор Соснов.

В прошлом году российский кинорынок стал самым большим по посещаемости, опередив даже Францию. Именно эта страна традиционно держала лидерство в Европе. Даже курсовые колебания не ухудшили российские позиции по бокс-офису (кассовым сборам): 4 место среди европейских стран и 10 строчка в мировом рейтинге.

Федор Соснов отметил, что статистика говорит и об улучшении качества отечественного кино. Совокупно рынок кинопроката в 2017 году принес чуть меньше миллиарда долларов, причем 24% прибыли прокатчики получили именно от российских картин. Напомним, 8 мая в Каннах открылся всемирно известный кинофестиваль. В нынешнем году в конкурсной программе участвует две российских картины – «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого. Закроется кинофорум 20 мая.