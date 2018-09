S&P: «Газпром» утратил лидерство в мировом рейтинге энергетических компаний

В опубликованном недавно топ-250 крупнейших компаний энергетического сектора российский гигант «рухнул» с достигнутой в прошлом году вершины сразу на 17 строчку. Зато «Лукойл» столь же стремительно поднялся до второй позиции рейтинга.

Таким образом, в этом году тройка мировых энергетических лидеров выглядит так: на 1 место вернулся многолетний лидер ExxonMobil, вторую строку занял российский «Лукойл», на третьей расположился еще один «американец» Phillips 66.

В первом десятке также оказались французская Total, китайская China Shenhua Energy Co Ltd и Reliance Industries Ltd из Индии.

В четвертом десятке рейтинга оказались еще три российских компании: «Транснефть» заняла 30 место (14 в 2017 году), «Сургутнефтегаз» - 35 место (165 в 2017 году), «Роснефть» - 36 место (22 в прошлом году).

Standard & Poors впервые представила рейтинг Global Platts в 2002 году. Вошедшие в него энергетические компании ранжируются по итогам рассмотрения нескольких параметров, в том числе размеров их активов, прибыли и выручке, а также рентабельности, которую показывает инвестированный капитал.