Apple опустилась с 1 на 17 строчку в рейтинге инновационных компаний

Журнал Fast Company представилрейтинг 50 инновационных компаний, вкотором корпорация Apple заняла 17 место, хотя в прошлом году была лидером в подобном списке.

Как отмечает издание, главной инновационной технологией Apple за 2018 год стал процессор для смартфонов A12 Bionic. Несмотря на то, что Apple сдала позиции, она все еще обходит своих конкурентов в области инноваций, так как в ТОП-50 не попали такие технологические компании как Google, Samsung и Huawei.Первое место в рейтинге занимает китайский стартап Meituan Dianping, который разработал собственный сервис для бронирования жилья и билетов в кинотеатр и заказа еды.