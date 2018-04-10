К акции «Ночь в музее» присоединились московские парки

Акция «Ночь в музее» распространится в этом году и на парки Москвы – двенадцать зон отдыха приготовили для москвичей и гостей города увлекательные мероприятия. Темой праздника названы «Шедевры из запасников».

Как сообщает мэрия столицы, «Ночь в музее» стартует вечером 19 мая. Одиннадцать парков начнут программу в 18.00, а в «Музеоне» мероприятия запланированы уже в 16.00. Закончится акция уже после полуночи, 20 мая.

В этот вечер каждый сможет найти забаву себе по душе. Например, в «Зарядье» посетителей ждут настоящие стрельцы времен Ивана Грозного. Они научат гостей писать гусиными перьями, делать народную игрушки, помогут собственноручно отлить сувенирную пулю и покажут свое мастерство в парадном марше.

«Музеон» предлагает программу для любителей изобразительного искусства. Там будет работать вернисаж молодых художников, сопровождать который будет живая музыка, а после начнет работу мастер – класс по лепке с натуры.

В Воронцово гости усадьбы смогут побывать на экскурсии с фонариками, праздничный маршрут назвали «Легенды старой усадьбы». А в «Царицыно» ждут любителей джаза – прямо на ступенях Большого дворца состоится концерт двух джаз-бендов.

Парк Горького планирует провести выставку о своей истории, а вечером предлагает гостям поучаствовать в карнавале. Костюмы парк обещает также достать из своих запасников.

В столичной мэрии подчеркнули, что московские парки вполне могут считаться музеями под открытым небом, поскольку в них постоянно проходят выставки и экспозиции, проводятся сотни культурных мероприятий. Всего в рамках праздника в этом году «Ночь в музее» пройдет в Москве более чем на 200 локациях.

Напомним, в 2017 году, согласно данным соцопроса, в акции «Ночь в музее» планировал поучаствовать каждый пятый житель России.