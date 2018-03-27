Мэр Москвы Собянин отозвался об уличных фестивалях столицы, как о чуде

Отгремели уличные фестивали «Путешествие в Рождество», Масленица, на 38 площадках столицы до 15 апреля продлится фестиваль «Пасхальный дар». Впереди у Москвичей и гостей столицы поющая «Весна АСарреllа», вкусная «Рыбная неделя», Фестиваль цветов и сладостей, Исторических реконструкций и многое другое. Все эти уличные мероприятия Сергей Собянин назвал настоящим чудом, опубликовав в своем блоге полную программу Фестивалей столицы на этот год. Он отметил, что началось все в 2012 году со Страсбургской ярмарки на Манежной площадки, которая «чуть не лопнула» от количества людей. Сейчас, как пишет «Вечерняя Москва», благодаря неустанной работе над благоустройством городских пространств, фестивали переросли в «Московские сезоны», которые привлекают все большее число гостей.

В прошлом году участниками «Московских сезонов» стали 62 миллиона москвичей и туристов. В этом году ожидается еще большее количество гостей и участников. В фестивале «Пасхальный дар» приняло участие сразу крупнейших благотворительных фондов Москвы, чтобы поделиться теплом души с теми, кому одиноко. Ближайшее уличное мероприятие – музыкальный фестиваль «Московская веснаАСарреllа», начнется 27 апреля, и восхитительное пение исполнителей со всего мира будет доноситься со всех площадей, открытых залов и даже с балконов.