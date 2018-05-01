Евдокия Лучезарнова: нам досталось от сленга сберечь нашу родную речь

На площадке Санкт-Петербурге 17-20 мая организуют ХIII Международный книжный салон. В число самых ярких участников грядущего мероприятия вновь входит философ, писатель Евдокия Лучезарнова. В 2017 г. она презентовала в рамках салона свою нашумевшую книгу «Время России», а сейчас готовится представить новый труд — «Космичность удали российской». Об этом написала «Литературная газета».

По словам Евдокии Лучезарновой, важно понимать, что каждой стране суждено говорить свое слово на каком-то временном отрезке. Это слово способствует большим изменениям. Сейчас же настало время России — именно наша страна будет говорить главное слово, которое определит вектор развития планеты. Как отметила автор, ее книга «Космичность удали российской» пронизана любовью к РФ и тем людям, которые ее населяют.

Евдокия Лучезарнова также добавила, что русский язык имеет колоссальное влияние на формирование мировоззрения нашего народа. Главное для его развития — уход от сленга к изысканной речи.