Ученый, писатель и философ поделилась инновационными методиками по управлению информацией и временем

Накануне Дня Знаний в интервью «Литературной газете» учёный-астроном, философ, член Союза писателей России Евдокия Лучезарнова раскрыла секреты управления информационными потоками, временем и жизнью.

Мы живём в эпоху, когда информация правит миром и самим человеком. Как повернуть информационный поток себе во благо, как разобраться в объеме каждодневных знаний и гигобайтах информации, что делать с объемом полученных знаний и как не похоронить свой мозг на поле информационной войны? Евдокия Лучезарнова является не только автором литературных произведений и научных сборников, она также создатель инновационного метода работы со временем. «Чем больше у вас времени, чем его скорость протекания через ваш мозг быстрее, тем больше ваши способности управлять собственной жизнью, тем сильнее ваше влияние на окружающее пространство», - отмечает Евдокия Лучезарнова. Обладая умением отбрасывать «токсичную» информацию, мы позволяем своему мозгу развиваться и видеть закономерности жизни.