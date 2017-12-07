Ричард Гир снимется в телесериале впервые за 30 лет

Ричард Гир будет участвовать в драматическом мини-сериале «Мать, отец, сын», который покажет зрителям британский канал ВВС.

На этот раз голливудской звезде придется перевоплотиться в известного медиамагната. В качестве испытаний жизнь заставит его пройти через болезненный развод с женой и попытки помочь примириться с миром 30-летнему сыну, который пребывает в состоянии депрессии.

Ричард Гир заявил, что не снимался в телепроектах уже 30 и подчеркнул, что счастлив работать над фильмом вместе с талантливыми партнерами.

Съемки картины должны начаться уже этим летом, в Испании и Великобритании. Планируется, что сериал будет состоять из 8 серий. Сценарий фильма написал Том Роб Смит, который уже сделал для ВВС сценарий «Лондонского шпиона». Режиссер проекта – Джеймс Кент, на счету которого немало сериалов, например, «Маргарет Тэтчер», «Грабители», «Преступление по-американски», а также полнометражных фильмов.