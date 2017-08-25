«Лето» Серебренникова открыло «Кинотавр»

Фильмом «Лето» Кирилла Серебренникова стартовал «Кинотавр» в Сочи. В широком прокате зрители смогут увидеть ленту с 7 июня.

Представляя картину в Сочи, президент «Кинотавра» Александр Роднянский назвал Серебренникова очень свободным и необычайно талантливым. Известно, что до своего домашнего ареста Серебренников успел отснять большую часть материала в Санкт-Петербурге. А потом лично занимался монтажом картины на дому. На «Кинотавре» фильм представил его продюсер Илья Стюарт, поскольку режиссер продолжает находиться под арестом в связи с уголовным делом о мошенничестве и хищении 133 миллионов рублей.

Картина рассказывает о жизни Виктора Цоя, его отношениях с Майком Науменко, создании и становлении Ленинградского рок-клуба и русского рока в целом. Сценарий фильма был написан по воспоминаниям жены Науменко, Натальи, которую в фильме играет Ирина Старшенбаум. Ее экранного мужа сыграл солист «Зверей» Роман Билык, а лидера «Кино» - кореец Тео Ю. Однако не все, знавшие героев картины, согласны с поданной в фильме трактовкой их образов. Так, Борис Гребенщиков заявил журналистам, что лично знал всех героев ленты, но экранные персонажи не имеют с реальными людьми ничего общего.

В этом году «Лето» вошло в конкурсный показ кинофестиваля в Каннах. Там лента удостоилась награды за лучший саундтрек.

Совсем скоро россияне получат возможность составить личное мнение о неоднозначном «Лете» - уже 7 июня зрители увидят ее в кинотеатрах