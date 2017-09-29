Говорухин жив, слухи о его кончине опровергнуты

Станислав Говорухин жив. Сообщения о его смерти, которые появились ранее, пресс-секретарь режиссера Мария Шоппо назвала злой шуткой.

Напомним, ранее сегодня сразу в нескольких Телеграм–каналах появились сообщения о кончине известного режиссера. Кроме того, информация о крайне плохом самочувствии Станислава Сергеевича озвучивалась на «Кинотавре», а также несколькими коллегами Говорухина по цеху. Режиссер Владимир Бортко считает, что именно сведения об ухудшении здоровья 82-летнего коллеги и стали основой для появления фейковых сообщений о его смерти.

Станислав Говорухин – выдающийся советский и российский режиссер, сценарист и продюсер. Он подарил зрителям «приключения Тома Сойера и Гекльбери Финна», «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловского стрелка» и десятки других картин. Кроме того, с 1993 года Говорухин является депутатом Государственной Думы, возглавляет комитет по культуре.