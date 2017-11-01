Netflix возродит «Люцифера» по просьбам фанатов

Стриминговый гигант Netflix обошел на переговорах Amazon и собирается выкупить у Fox права на продолжение сериала «Люцифер». Известно, что заглавная роль в шоу останется за Томом Эллисом.

Напомним, на телеканале Fox вышло 3 сезона этого сериала. В центре сюжета – земные приключения Князя тьмы, который оказывается на Земле и берется помогать девушке – детективу в раскрытии запутанных и странных преступлений. В основе сериала лежат комиксы издательства Vertigo, входящей в DC Comics. Стартовало шоу в 2016 году. В мае нынешнего года было объявлено о закрытии сериала из-за низких рейтингов. Однако в Сети фанаты развернули масштабную компанию с хэштегом #SaveLucifer и добились-таки продолжения фильма. Сообщив в твиттере о продолжении съемок, Том Эллис написал: «Вы, фанаты, сделали это возможным".

Продолжение земных приключений Люцифера, скорее всего, появится уже в 2019 году. Пока что его новой команде предстоит утрясти юридические вопросы, связанные с трансляцией сериала, ведь в разных странах он выходил на разных каналах. Кроме того, Netflix не поддерживает практику еженедельного выхода эпизодов, выкладывая все серии сезона сразу. Так что фанатам стоит набраться терпения.