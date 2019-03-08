Генри Кавилл подтвердил окончание съемок сериала «Ведьмак»

Об окончании съемок первого сезона «Ведьмака» американской компанией Netflix написал шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич на своем аккаунте в Twitter.

Исполняющий главную роль актер Генри Каввил подтвердил информацию в своем Instagram, поблагодарив всех участников съемочного процесса. Каввил назвал работу в проекте незабываемым приключением, подчеркнув, что оживление Геральта из Ривии стоило всех подъемов в 3 часа ночи и уймы потраченного времени.

По признанию исполнительного продюсера, по итогу она «заработала» немало седых волос, и сама могла бы играть Геральта, однако назвала весь год кропотливой работы лучшим в жизни.

Официальная дата выхода сериала на экраны пока неизвестна. По некоторой информации, в Netflix планируют запустить премьеру на 20 декабря 2019 года. Также известно, что в скором времени начнутся съемки второго сезона.

Добавим, что проект снимается по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского. В рассказах идет повествование о седовласом охотнике на чудовищ по имени Геральт. Ведьмак обладает нечеловеческой силой, реакцией и ловкостью, а также пользуется магией и познаниями в алхимии.