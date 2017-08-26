Стартовали съемки третьего сезона сериала «Ольга»

Стартовали съемки третьего сезона популярного сериала «Ольга». Об этом 16 января сообщила исполнительница главной роли Яна Троянова.

Актриса в своем блоге написала: «Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве на 17 января! И вот как раз нам это подходит! Мы лёгких путей не ищем! Начинаем съёмки 3 сезона «Ольга».

Два предыдущих сезона с успехом были восприняты аудиторией. Ситком показывали на телеканале ТНТ. Он признан молодежным. Однако сериал полюбился и более старшему поколению. Многие отмечают жизненность и достоверность сериала, а также натуральность игры актеров. Успех проекта «Ольга» был признан и экспертами. Работа получила свою награду на ТЭФИ 2017.

Поклонники сериала обрадовались новости о старте съемок. Они выражали свою симпатию как ситкому в целом, так и актрисе Яне Трояновой.

Дата появления третьего сезона «Ольги» на экранах страны пока неизвестна.