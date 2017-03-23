Вышел русскоязычный трейлер нового «Хищника»

Вышел русскоязычный трейлер продолжения культового «Хищника», снятый Шэйном Блеком. Землянам снова предстоит сражение с самыми безжалостными охотниками во Вселенной.

По сюжету кораблю хищников предстоит приземлиться в Мексике. Они стали еще умнее и еще более приспособленными благодаря генной модификации своих организмов. А противостоять им будут рейнджеры и отставные морпехи. Кстати, хищники вернутся на Землю благодаря случайности, спровоцированной маленьким мальчиком – аутистом.

Шэйн Блэк снимался в оригинальном «Хищнике» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, и даже принимал участие в написании его сценария. Поэтому в его ленте есть немало аллюзий на первый фильм франшизы, а также на культового «Чужого» Ридли Скотта. Сообщается также, что в фильме будут использованы сюжетные линии, придуманные для вышедших ранее картин о хищниках, но не использовавшиеся в них.

Картина выйдет в широкий прокат 13 сентября.