Названы первые претенденты на следующий «Оскар»

Критики авторитетного американского журнала Variety составили список фильмов, достойных получить номинацию на «Оскар», которые вышли на экраны в первом полугодии 2018 года.

Лучшим фильмом кинокритики назвали криминальную драму «Тебя здесь никогда не было» Линн Рэмси. В пятерку лучших также включили «Черную пантеру», «Наездника», «Первую реформаторскую церковь» и «Реинкарнацию».

За звание лучшего режиссера вполне могут побороться создательницы «Наездника» и «Тебя здесь никогда не было» Хлоя Чжао и Линн Рэмси, а также Райан Куглер.

Возможным хозяином статуэтки за лучшую мужскую роль эксперты называют Итана Хоука за роль в «Первой реформаторской церкви», Хоакина Феникса за «Тебя здесь никогда не было» и Брэйди Жандро за «Наездника». Конкуренцию им смогут составить Бен Фостер и Джейсон Кларк.

В «женской» номинации лучшими признали работы Эмили Блант, Тони Коллетт, Оливии Кук, Лесли Манн и Веры Фармиги.

Однако журнал отмечает, что его версия оскаровских претендентов – лишь одна из первых. Ведь зачастую фильмы, которые Американская киноакадемия включает в номинации премии, появляются лишь во второй половине года. А самые громкие премьеры зачастую «подгоняются» в борьбе за «Оскар».