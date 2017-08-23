Критики назвали лучшие фильмы начала года

Британская The Guardian с помощью экспертов составила топ лучших фильмов первого полугодия 2018 года.

На первое место кинокритики поставили новую ленту прославленного Ридли Скотта «Все деньги мира». Криминальная драма, основанная на реальных событиях из жизни самого богатого человека мира Пола Гетти, еще до выхода пережила скандал. Его причиной стало решение режиссера вырезать из фильма все сцены с участием Кевина Спейси, первоначально сыгравшего роль Гетти – старшего, и отдать роль Кристоферу Пламмеру.

На втором месте – «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, которая в этом году номинировалась на «Оскар», а также на «Золотой глобус» и премию BAFTA.

Третью строчку рейтинга заняла «Черная пантера» от Marvel и Райана Куглера, побившая в прокате несколько кассовых рекордов. Еще два места в пятерке лучших достались лентам «Тоня против всех» австралийца Крэйга Гиллеспи («И грянул шторм») и «Леди Бёрд» режиссера Греты Гервиг.