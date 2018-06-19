«Мстители», «Черная пантера» и «Ривердейл» собрали урожай наград на Teen Choice Awards

150 миллионов кинозрителей, принявших участие в голосовании ежегодной молодежной премии Teen Choice Awards, назвали номинантов этого года. В список победителей вошли ленты производства Marvel, Disney и Pixar.

Основные награды кинопремии между собой разделили «Мстители 3», «Черная пантера» и «Ривердейл». Они не только были признаны лучшими в своих категориях, но и завоевали награды благодаря своим исполнителям главных ролей. Так, Роберт Дауни-младший стал лучшим актером в жанре экш, а его партнерша Скарлетт Йоханссон стала лучшей в аналогичной женской номинации. Летишия Райт из «Черной пантеры» получила награду как лучшая актриса научно-фантастического фильма, а Майкла Б. Джордана назвали лучшим злодеем. Что касается номинации на лучшего актера в фантастических фильмах, ее выиграл Крис Хемсворт за исполнение Тора в «Рагнареке».

«Ривердейл» стал бесспорным лидером среди телепроектов – он стал лучшей драмой на ТВ, а всего выиграл 12 номинаций.

Лучшим фэнтези назвали детище Pixar «Тайна Коко»; еще одна полнометражка студии, «Суперсемейка-2», была названа лучшим анимационным проектом этого лета.

А лучшим фильмом лета признали «Мир юрского периода».