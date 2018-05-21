«Черная пантера» сала лучшим фильмом года по версии MTV

Фантастический сериал «Очень странные дела» потеснил «Игру престолов» и был признан лучшим в нынешнем году по версии MTV Movie Awards. А лучшим фильмом года жюри премии признало блокбастер «Черная пантера».

Церемония награждения состоялась в Санта Монике в США. Кроме «Черной пантеры», награды удостоились и отдельные персонажи фильма – Майкла Бакари Джордана назвали лучшим киношным злодеем, а Чедвика Боузмана – лучшим исполнителем героического персонажа.

Боузман, получивший награду, тут же передал ее другому владельцу – Джеймсу Шоу-младшему, который недавно прославился спасением посетителей ресторана в Теннеси от вооруженного преступника. Вызвав Шоу на сцену, Боузман отметил, что признавать реальных супергероев в жизни важнее, чем играть их в кино.

Отметим, что «Мстители: Война бесконечности» тоже номинировались на лучший фильм по версии MTV, но награду не получили. Хотя блокбастеру уже удалось обойти «Черную пантеру» по кассовым сборам.