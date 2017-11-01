Эд Ширан стал лучшим исполнителем по версии Billboard

Британец Эд Ширан признан лучшим артистом года по версии Billboard Music Awards. Кроме того, поп-музыкант получил еще 5 наград в различных номинациях этой премии.

В этом году Ширан был представлен сразу в 15 номинациях. В результате ему присудили награды как лучшему исполнителю, а также лучшему исполнителю чарта Billboard Hot 100, лучшему музыканту мужского пола, лучшему исполнителю на радио, а также автору лучшего радиохита.

Конкурировали с британцем по количеству номинаций разве что пулитцеровский лауреат этого года рэпер Кендрик Ламар и музыкант в стиле ритм-энд-блюз Бруно Марс.

Лучшей исполнительницей года стала Тэйлор Свифт, а Imagine Dragons назвали лучшей группой года. Они же получили призы в номинациях как лучший рок-исполнитель, лучший рок-альбом и рок-композиция.

Церемония награждения одной из самых престижных американских музыкальных премий Billboard Music Awards состоялась в ночь на понедельник в Лос-Анджелесе, на MGM Grand Garden Arena. Премия существует с 1989 года, ее учредителем стало американское музыкальное издание Billboard.