Драма Гильермо дель Торо признана лучшим фильмом 2017

Вчера в городе Санта-Моника (штат Калифорния) на 23-й церемонии вручения наград Critics Choice Movie Awards фаворитом была признана "Форма воды", фантастическая драма мексиканского режиссера Гильермо дель Торо. Самому режиссеру лента принесла награду кинокритиков США, за которую боролись так же Кристофер Нолан (с фильмом "Дюнкерк"), Грета Гервиг ("Леди птица") и Стивен Спилберг ("Секретное досье").

В центре сюжета мексиканской картины - роман немой девушки и существа-амфибии из секретной лаборатории. В одном из интервью, Гильермо дель Торо признал, что в картине переосмысливается сюжет известного триллера "Тварь из Черной лагуны" (1954). "Форма воды" - не первая работа мексиканца в жанре фантастики. Зрители знакомы с его творчеством, в частности, по культовым лентам "Хеллбой" (2004) и "Лабиринт фавна" (2006).

Победа дель Торо в номинации "Лучший режиссер" была в определенном смысле подготовлена его триумфом на 75-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», на которой мастер был удостоен высшей награды в аналогичной категории. Знатоки киноиндустрии считают, что награды Critics Choice Movie Awards удостаивают потенциальных обладателей грядущего "Оскара".

В номинации "Лучший актер" победу одержал Гари Олдмен (за роль в фильме "Темные времена", где он сыграл премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля). В издании The Hollywood Reporter актер признается, что пристрастие его героя к сигарам стоило самому Олдмену здоровья (подумать только: свыше 400 сигар за 48 сьемочных дней!). В категории "Лучшая актриса" превзошла конкуренток Фрэнсис Макдорманд (за роль мстящей матери в ленте "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), обладательница "Оскара" (1997) за лучшую женскую роль.

Трансляцию мероприятия вёл телеканал The CW.