Роберт Земекис снимет новую экранизацию «Ведьм»

Роберт Земекис, прославленный создатель «Назад в будущее», «Баек из склепа» и «Романа с камнем», собирается воплотить на экране детскую книгу Роальда Даля «Ведьмы». Сейчас режиссер и Warner bros. Заканчивают переговоры о съемках.

Не смотря на то, что первоисточник будущей ленты – детский, в его экранизации будут задействованы мэтры мирового кино. Например, продюсерами фильма выступят известные специалисты по «мрачным» фильмам Гильермо дель Торо и Альфнсо Куарон. Кстати, именно дель Торо должен был стать режиссером будущей картины, но вынужден был остановиться на роли продюсера из-за плотного графика своей работы. Сценарий к фильму напишет сам Земекис вместе с давним напарником Джоном Рапке.

О том, кто из актеров будет сниматься в новой работе Земекиса и когда начнутся съемки, пока что не сообщается.

Сказка «Ведьмы» повествует о мальчике Люке, которому предстоит сражаться со злыми ведьмами и их планами извести всех детей на земле. Да притом еще и сражаться в мышином обличье. Ранее в Голливуде уже делали попытку экранизировать «Ведьм» - в 1990 году вышло вольное изложение сказки с Анжеликой Хьюстон в главной роли. Однако сейчас фильм будет больше повторять сюжетные линии книги и сохранит ее дух, обещают создатели картины.