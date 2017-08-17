Вышел тизер нового «Доктора Кто»

Джоди Уиттакер впервые показалась в роли Доктора Кто в одиннадцатом сезоне популярного британского Si-Fi шоу. В Сети опубликован первый тизер нового сезона, который должен стартовать в октябре этого года.

Напомним, в предыдущем сезоне главную роль в сериале играл Питер Капалди. Он был задействован вплоть до рождественской серии 2017 года, в которой была показана регенерация Доктора и его воплощение в женщину.

Заметим, что вместе с исчезновением мужчины – Доктора произошла замена исполнительного продюсера. Стивен Моффат покинул команду шоу в прошлом году. Теперь ее возглавляет Крис Чибнел, которому приписывают идею смены пола главного героя. Также много замен в актерском составе: в новом сезоне помощниками Доктора Кто станут Брэдли Уолш в роли Грэма, Тосин Коул (Райан) и Мэндип Джилл (Ямин).

Канал ВВС впервые показал сериал «Доктор Кто» в 1963 году. Он вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый долгий и самый успешный Si-Fi сериал.