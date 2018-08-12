Стал известен размер гонорара Камбербэтча за нового Доктора Стрэнджа

Поклонников Доктора Стрэнджа порадовали известием о запланированных съемках второй части блокбастера.

Британская Daily Mirror сообщила, что съемки сиквела «Доктора» планируют начать весной 2019 года. Продлятся они около полугода. Главную роль в картине снова исполнит Бенедикт Камбербэтч - одна из британских звезд Голливуда. По данным издания, актеру уже обещан гонорар в 7,5 миллионов фунтов стерлингов. Он намного превышает предыдущий гонорар в 5 миллионов фунтов, полученный актером от компании Disney за первую часть киноэпопеи.

Издание также предположило, что известие о съемках сиквела «Доктора Стрэнджа» изрядно расстроит поклонников другого творения Камбербэтча – сериала «Шерлок». Скорее всего, съемки его пятого сезона не смогут идти параллельно с работой Камбербэтча над Стрэнджем, и будут отложены.

Напомним, экранизация комиксов Marvel о Докторе Стрэндже вышла на экране в 2016 году. Этот персонаж также появлялся в «Первом мстителе», «Войне бесконечности» и «Рагнарёке».