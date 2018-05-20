Звезды «Стартрека» отказываются от съемок в продолжении блокбастера

«Стартрек-4» может получить нового капитана Кирка. Известное профильное издание The Hollywood Reporte сообщило о том, что переговоры о новых съемках с исполнителем заглавной роли франшизы Крисом Пайном зашли в тупик.

Издание сообщает, что компании Paramount и Skydance, владеющие франшизой, вели переговоры с Крисом Пайном (Джеймс Кирк) и Крисом Хемсвортом (Джордж Кирк) о съемках в четвертой части блокбастера. Однако из-за финансовых разногласий, утверждает издание, они практически провалились. Актеров не устраивают предложенные студией гонорары, они привыкли к большим суммам в своих контрактах.

Между тем продюсеры собираются существенно урезать бюджет на производство 4 части франшизы. Связано это якобы с тем, что «Стартрек» стал терять популярность у зрителей – на съемки третьей части эпопеи было потрачено 190 миллионов долларов, а собрать в прокате фильм сумел чуть больше 340 миллионов.

Инсайдеры считают, что участие Пайна в новой части еще возможно, ведь смена исполнителя главной роли слишком рискованна для любого проекта. А вот вероятность того, что Криса Хемсворта заменит другой актер, достаточно высока. При этом, по данным СМИ, переговоры с исполнителями заглавных ролей новой части велись в первую очередь, после них аналогичные обсуждения контрактов должны состояться с другими центральными актерами франшизы - Закари Куинто (Спок), Зои Салданой (Ухура), Джоном Чо (пилот Хикаро Сулу) и Саймоном Пеггом (Монтгомери Скотт).

Таким образом, судьба грядущих съемок новой части «Стартрека» остается достаточно туманной. Неизменна лишь решимость Paramount продолжить жизнь вселенной Стартрек.