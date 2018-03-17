Netflix опубликовал трейлер «Короля вне закона» с Крисом Пайном

Голливудский красавец Крис Пайн сменил рубку космического фрегата «Энретпрайз» на рыцарское облачение и королевский венец. Опубликован трейлер новой исторической драмы «Король вне закона» с его участием.

«Король вне закона» рассказывает историю великого шотландского монарха Роберта Брюса и его тернистого пути к трону. Причем, судя по трейлеру, авторы позиционируют свою картину как основанную на «нерассказанной правдивой истории».

Снял фильм режиссер Дэвид Маккензи («Любой ценой»), шотландец по национальности. Вместе с Пайном зрители увидят на экране Флоренса Пью («Король Лир»), Стивена Диллейна, Билла Хоула и других.

Премьера фильма на Netflix состоится в ноябре этого года. А в сентябре драму увидят зрители кинофестиваля в Торонто. Кроме того, сообщают СМИ, «король вне закона» выйдет в ограниченный прокат в кинотеатрах.

Ранее сообщалось, что Крис Пайн и Крис Хэмсворт отказались от съемок в четвертой части блокбастера «Стартрек», не сойдясь с продюсерами в размере своих гонораров.