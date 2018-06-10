«Щелкунчик» парализовал дорожное движение в Мексике

Меньше одной минуты понадобилось балеринам местного театра Мехико для того, чтобы показать пешеходам и автомобилистам фрагменты «Щелкунчика», «Лебединого озера», а также некоторые современные постановки.

Сегодня, 29 июля, в Мехико балерины устроили шоу прямо на пешеходном переходе, остановив движение, как автолюбителей, двигающихся по дороге, так и рядом проходящих пешеходов. На протяжении 58 секунд, пока горел зеленый свет светофора, девушки в черно-розовых костюмах танцевали под музыку известных русских балетов, а также под композиции Майкла Джексона.

Таким образом театр пытался привлечь внимание жителей города к искусству. В результате остались довольны все: и оказавшиеся рядом горожане, и балерины, которые не думали, что произведенный ими эффект будет настолько грандиозным.

28 июля балет «Лебединое озеро» был представлен на площадке под открытым небом, в Иркутской области. Организатор выступления - Иркутский областного муз. театр, а выступавшая труппа представлена исполнителями театра «Русский балет» из Москвы.