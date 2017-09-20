У Джеймса Ганна нет шансов на съемки третьих «Стражей Галактики»

Джеймс Ганн не вернется в кресло режиссера «Стражей Галактики». Кто займет освободившееся режиссерское кресло на съемках третьей части саги, пока не решено.

Скандал вокруг Ганна возник в связи с его провокационными постами в Twitter десятилетней давности на темы СПИДа и педофилии. После того, как эти посты были снова преданы огласке общественными активистами, режиссер удалили большую их часть и ладе обнародовал небольшое заявление с извинениями и объяснением своих высказываний. И все же несколько недель назад компания Disney, которой принадлежат права на «Стражей», уволила Ганна. Ориентированная на семейную аудиторию студия не станет закрывать глаза на скандал вокруг режиссера, даже несмотря на поддержку коллег по съемочной группе, говорят инсайдеры.

А вот актеры геройской саги продолжают высказываться в поддержку опального режиссера. Недавно за Ганна заступился Курт Рассел, сыгравший Эго в сиквеле фильма. А теперь Дэйв Батиста, воплотивший на экране Дракса, заявил, что будет сниматься в триквеле только в силу своих юридических обязательств по контракту со студией. Однако, по его мнению, «Стражи Галактики» без Ганна уже не будут «Стражами».

Кто сядет в режиссерское кресло третьего фильма цикла, пока остается открытым вопросом. Известно, что фанаты фильма высказывались в пользу Тайку Вайтити («Тор 3»), но источники утверждают, что группу третьих «Стражей» возглавит режиссер, не работавший со Вселенной Marvel.

Некоторое время назад в американских СМИ появилась информация, что студия Disney ведет переговоры с Джеймсом Ганном, цель которых – восстановить его в должности режиссера геройской саги. Однако эта информация была тут же опровергнута другими изданиями.