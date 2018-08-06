СМИ: Джеймс Ганн все же поработает над созданием третьих «Старжей Галактики», но в другом качестве

Брат опального режиссера Шон Ганн рассказал, что студия Disney все же собирается снимать третью часть франшизы по сценарию, который был написан бывшим режиссером картины.

Как сообщают западные СМИ, Шон Ганн подчеркнул, что не имеет официальной информации, что именно происходит на студии, но знает, что от идеи съемок по сценарию Джеймса Ганна Disney не отказывается. Правда, пока не ясно, где искать нового режиссера и как удастся вновь собрать вместе «невероятно занятых» кинозвезд, задействованных в проекте.

Напомним, съемки третьей части франшизы «Стражи Галактики» должны были стартовать в начале следующего года. Премьера фильма должна была состояться в 2020 году. Однако в августе этого года после скандала с увольнением режиссера первых двух частей эпопеи Джеймса Ганна стало известно, что студия Disney заморозила работу над проектом. Источники рассказали журналистам, что съемочную команду распустили на неопределенный срок, а актерам предложили пока заняться другими ролями.