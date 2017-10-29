В мультфильме «Маша и Медведь» нашли «наркотическую» отсылку к «Во все тяжкие»

Чтобы заметить такие мелкие детали в мультфильме «Маша и Медведь» нужно быть прокачанным киноманом. В серии «Витамин роста» внимательные зрители обнаружили прямые, и не совсем безобидные, отсылки к нашумевшему триллеру «Во все тяжкие».

В этом эпизоде герои мультфильма занимаются созданием витамина роста для погибающих растений. Действие происходит в подпольной лаборатории. На халате Медведя красуется логотип с изображением осы, который странно напоминает такой же, мелькнувший на бочке с фенилуксусной кислотой в 3 сезоне «Во все тяжкие». Напомним, по сюжету триллера, неизлечимо больной учитель химии Уолтер Уайт занимается изготовлением синтетических наркотиков в нелегальной лаборатории.

Это не первый опыт обращения мультипликаторов к деталям культового триллера. Так, в «Смешариках» герои варили «чистейший во Вселенной» леденец. Кроме этого, в «Маша и Медведь» были замечены логотип американской частной военной компании «Blackwater», а также книги со странными названиями «Техника быстрого сна», «Я люблю коров» и «Самоучитель игры на балалайке». Психологи нашли этот сериал далеко не безобидным. По их мнению, отвратительный характер Маши, её полная безнаказанность и эгоизм, подают маленьким зрителям плохой пример модели поведения, который они принимают за норму.