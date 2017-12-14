«Большой» Тодоровского выиграл главный приз мэра Москвы

В рамках «Ночи кино» в парке «Зарядье» наградили номинантов премии мэра Москвы «За создание образа Москвы в киноискусстве». Главного приза удостоена лента Валерия Тодоровского «Большой».

Вторую и третью премии получили соответственно «Притяжение» (Федор Бондарчук) и «Дед Мороз. Битва магов» (Александр Войтинский). Призовой фонд этого года составил 100 миллионов рублей, из которых половину получил фильм – победитель, а премии в 30 и 20 миллионов были вручены призерам. Как сообщается на портале мэра столицы, деньги разделят между режиссерами и продюсерами призовой тройки.

Премию «За создание образа Москвы в киноискусстве» учредили в 2016 году. Получить ее могут фильмы последних пяти лет, в которых действие происходит в современной столице. В нынешнем году в лонг-лист премии вошли 36 фильмов. По итогам отбора была определена десятка лучших. В нее, помимо победителей, вошли такие разноплановые картины, как «Чистое искусство» (Ренат Давлетьяров), «Нелюбовь» (Андрей Звягинцев) и киноальманах «Про любовь. Только для взрослых» (Анна Меликян и другие). Отметим, что «Большой» и «Притяжение» заняли первое и второе места среди картин - участников проекта «Активный гражданин». В нем проголосовали более 170 тысяч человек.