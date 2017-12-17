Бен Аффлек в шаге от потери роли Бэтмена из-за проблем с алкоголем

Источники портала The Wrap утверждают, что Warner. Bros готова разорвать контракт с актером и искать нового исполнителя на роль супергероя.

Бен Аффлек во второй раз за этот год оказался в клинике, специализирующейся на лечении от алкогольной зависимости. И этот факт ставит студию перед непростым выбором. Продюсеры фильма опасаются, что новый срыв Аффлека может дорого стоить компании – возрастает риск незавершения съемок, поэтому страховые расходы компании автоматически взлетают до небес. Источники утверждают, что сумма страховки может оказаться сопоставимой с половиной всего бюджета нового «Бэтмена», сообщают СМИ.

Именно поэтому студия якобы подумывает, не будет ли дешевле разорвать контракт с Беном Аффлеком и поискать другого супергероя на голливудских холмах.

СМИ также напоминают, что предстоящий Аффлеку месячный курс антиалкогольной терапии – уже третий в его жизни. Именно пристрастие к выпивке стало одной из причин развода актера с женой Дженнифер Гарнер. Кстати, именно она настояла на повторном лечении бывшего мужа в клинике.