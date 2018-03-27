О самых популярных мероприятиях празднования Дня города в Москве рассказала вице-мэр Наталья Сергунина

Увидеть шедевры мирового балета на улицах Москвы, «летающих барабанщиков» и цирк на ходулях, получить уроки по академическому вокалу от солиста театра «Геликон-Опера» Дмитрия Янковского и научиться бит-боксу у чемпиона Европы Вахтанга. А также запустить воздушных змеев и восхититься трюками скейт-бордистов и попробовать свои силы в путешествиях по канату.

Все это и многое другое делали многочисленные зрители во время Дня города в Москве. Как сообщает «МоскваNews», вице-мэр столицы Наталья Сергунина рассказала, что вызвало у зрителей самый большой интерес. Самыми популярными программами на Тверской улице стали спектакли уличных театров, мастер-классы по вокалу и аттракцион «слэклайн» - трюки на канате. «В театральной программе праздника на Тверской приняли участие проект «Золотая Маска в городе», фестиваль-школа «Территория», международный театральный фестиваль имени Чехова», - отметила заместитель мэра Москвы. Мероприятия шли на полутора тысячах площадках столицы, основным местом празднования стала Тверская улица.