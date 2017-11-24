Московская выставка Василия Слонова пока остается закрытой после разгрома

Директор галереи «11.12» Александр Шаров говорит, что в помещении все еще остается стойкий резкий запах от химикатов, которыми облили экспонаты, и рассматривает возможность посещения выставки в респираторах.

Напомним, вчера несколько человек пришли как посетители на выставку Слонова под названием «Небесный Иерусалим». Накануне она открылась в московском центре современного искусства «Винзавод». Они облили часть экспонатов резко пахнущей жидкостью, а часть инсталляций и одну из картин унесли с собой.

Позже один из лидеров SERB заявил журналистам, что участники акции принадлежат к их организации, а мотивом их действий стала антироссийская и антипрезидентская направленность экспозиции.

Предварительно ущерб от погрома Александр Шаров оценивает в 20-25 тысяч евро. Галерист рассказал, что для точной оценки уже приглашен эксперт. Что касается продолжения работы выставки, оно пока остается под вопросом. Дополнительную охрану обеспечить нет возможности, а резкий запах заставляет держать галерею закрытой.

В полиции ТАСС рассказали, что уже начали проверку по факту порчи выставленных экспонатов работы Слонова, назначена экспертиза. Пока что по делу никого не задерживали.

Организацию SERB уже связывали с несколькими скандалами. Например, ее члены громили мемориал Бориса Немцова, а в прошлом году сорвали выставку «Без смущения» фотографа Джока Стерджеса.