Опубликован трейлер нового триллера с Джулией Робертс

Первый сезон сериала «Возвращайся домой», заявленного как психологический триллер, выйдет на стриминге Amazon 2 ноября. Всего в нем заявлено 10 эпизодов.

В новом проекте голливудской мегазвезде Джулии Робертс предстоит сыграть психолога Хайди Бергман. Ее героиня работает в секретной «конторе» и помогает бывшим военным, участвовавшим в проведении спецопераций, адаптироваться к мирной жизни. Ей придется услышать немало странных и загадочных историй, а потом в один прекрасный день понять, что сама испытывает психологический «сдвиг».

По словам критиков, в сериале умело использованы все стилистические приемы, характерные для психологического триллера – мрачное замкнутое пространство для действий, музыка, звуковые эффекты вроде громкого стука сердца или гулких шагов в пустом коридоре, и конечно, безумие героев фильма.

Режиссером сериала стал Сэм Эсмейл, известный по работе над фильмом «Мистер Робот». Кроме Джулии Робертс, зрители увидят в фильме Стефана Джеймса, Алекса Карповски и Бобби Каннавале.