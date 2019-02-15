Джулия Робертс раскрыла оригинальный финал «Красотки»

Актрисы Джулия Робертс и Патрисия Аркетт (она изначально пробовалась на роль Вивиан) рассказали первоначальный финал фильма «Красотка». История о том, как богатый клиент (Ричард Гир) влюбился в девушку легкого поведения.

Во время бeсeды с Робертс актриса Патрисия Аркетт упомянула о свои пробах на роль героини Вивиан в картине «3,000», сюжет которой стал сценарием «Красотки». В итоге роль отдали Робертс. Вскоре после утверждения актеров на роли кинокомпания стала банкротом и передала права на фильм Walt Disney Company. После этого сценарий решили переписать, и в 1990 году фильм вышел в прокат под названием «Красoтка». По первоначальному сюжету картины герой Ричарда Гира выбрасывает Вивиен из машины в грязную подворотню и швыряет ей в лицо деньги в последних сценах.

Во время съемок актриса еще не была такой популярной. На тот момент Робертс был всего 21 год. В следующем году после выхода фильма актриса была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

Джулия Робертс — одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире. Фильмы с её участием принесли в мировом прокате прибыль на сумму свыше двух миллиардов долларов. В январе этого актриса выкупила билeты на чемпионат мира по футболу в Кaтаре. Стоимость каждого была $100 тыс. Билeты можно было приобрести на аукционе, который устраивал актер Шон Пенн для своей благотворительной организации.