В финал «Игры престолов» вернётся полюбившийся герой

Продюсеры сериала «Игра престолов» порадовали поклонников новостью о Призраке. Белый лютоволк, который не принимал участие в 7 сезоне шоу, вернется на экраны. В финальной части «Игры престолов» Призрак снова встретится с Джоном Сноу. Создатели намекнули, что он станет полноценным персонажем.

Актриса Софи Тернер, сериальная Санса Старк, высказала своё мнение по поводу окончания «Игры престолов». По словам звезды, финал разделит фанатов на две половины. Одни будут в восторге от сложившихся событий, другие – испытают настоящее разочарование. «Я бы дорого дала, чтобы увидеть реакцию зрителей в тот момент, когда они досмотрят сериал до конца» - сказала Софи.

Облегчить томительное ожидание сериала вызвался сам Джордж Мартин, автор цикла «Песнь Льда и Пламени». Писатель объявил о скором выходе своей новой книги. Роман «Пламя и кровь» появится на витринах магазинов 20 ноября 2018 года. В нём будет рассказана история дома Таргариенов за несколько веков до основных событий «Игры престолов».