Автор «Игры престолов» раскрыл шокирующие факты о Дейенерис Таргариен

По словам автора книги, фанатов сериала «Игра престолов» в последнем сезоне ждет неожиданное разочарование.

В своей последней книге Джордж Мартин раскрыл шокирующие факты о Дейенерис Таргариен. Он намекнул о тех событиях, которые могут произойти в финальном сезоне сериала «Игра престолов». Оказывается, что Мать драконов уязвима, и эта незащищенность возрастает на морозе. Согласно книге, первая женщина из рода Таргариенов умерла от болезни, которая появляется в холодных условия. Даже драконья кровь не может защитить заболевшего, но, несмотря на это, семейство верило, что не может заболеть.

Джордж Мартин также подробно описал несколько способностей Дрогона и Рейгала, которые предположительно связаны с Винтерфеллом. В книге появилась информация, наталкивающая на мысль, что в будущем фанатов ждет грандиозная битва у стены. Два живых дракона столкнуться с драконом белых ходоков. Поклонники культового сериала с нетерпением ждут, чем же закончится фантастическая история.



