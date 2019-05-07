Софи Тернер рассказала, кто случайно оставил стакан Starbucks в серии «Игры престолов»

Британская актриса Софи Тернер, сыгравшая роль Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов», назвала имя виновного в киноляпе со стаканом кофе.

В ходе интервью известному журналисту Конану О'Брайену актриса утверждала, что чашка кофе, случайно попавшая в кадр вызывает у зрителей больший интерес, чем сам финал сериала. Тернер обвинила своего брата по фильму, актера Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу. Необычный реквизит появился в 4 серии восьмого сезона сериала. Стакан стоял на столе рядом с Дейнерис Таргариен и сразу же вызвал тысячи комментариев от поклонников сериала и породил множество мемов. На одном из них пользователи писали, что матерь драконов просила травяной чай, а не кофе. Через время телеканал HBO отредактировал серию со стаканчиком кофе из Starbucks.

Финальный сезон является одним из трех сезонов, которые снимались по черновикам и опередили книжный цикл «Песнь Льда и Пламени». В финальномс езоне происходит много событий, которые в книжной серии Джорджа Мартина отсутствуют. Съёмки последнего сезона начались 23 октября 2017 года. В интервью 6 декабря 2017 года Софи Тёрнер сообщила, что съёмки восьмого сезона могут завершиться в июне или в июле 2018 года.

На сайте Rotten Tomatoes последний сезон получил рейтинг 52% на основе 8 отзывов и среднего рейтинга 6.63/10. По сравнению с прошлыми частями саги показатель очень низкий.