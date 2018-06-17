Эмилия Кларк рассказала о деталях финала «Игры престолов»

Популярную актрису поражает задумка авторов сценария культового сериала.

Фанаты сериала «Игра престолов» не могут дождаться, когда на экраны выйдет финальный, восьмой сезон. Актриса Эмилия Кларк, которая исполняет роль Дейенерис Таргариен, рассказала о деталях финала «Игры престолов». По ее словам, поклонников ожидает то, о чем они не могли даже представить. Киносериал будет иметь насколько масштабный и неожиданный конец, что поразит даже искусных киноманов.

«Некоторые вещи повергнут зрителей в шок», – предупредила Эмилия.

О том, что последний сезон станет решающим и отчасти трагичным, заявляли и другие члены актерского состава. Так, Софи Тернер (Санса Старк) заявила, что поклонники киносаги будут расстроены после некоторых сюжетных поворотов.

Стоит отметить, что создатели планируют выпустить первую серию финального сезона уже 14 апреля. Первые серии вышли на экраны еще в 2011 году. С тех пор сериал занимает первые места среди самых популярных сериалов современности.



