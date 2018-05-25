Арми Хаммер появится в детективном фильме «Смерть на Ниле»

Голливудский актер Арми Хаммер приглашен на одну из главных ролей в экранизацию детектива Агаты Кристи «Смерть на Ниле». Хаммер известен по работе в фильмах «Одинокий рейнджер», «Перестрелка», «Социальная сеть» и прочих. Режиссером картины снова выступит Кеннет Брана, который занимался постановкой фильма «Убийство в Восточном экспрессе». Именно Кеннет сыграл легендарного детектива Эркюля Пуаро.

В романе «Смерть на Ниле» действие разворачивается на круизном пароходе. Приехавший в Египет на отдых сыщик снова оказывается в центре внимания. На корабле происходит череда убийств. Вместо беззаботного времяпровождения ему придётся искать очередного убийцу. «Смерть на Ниле» является прямым продолжением «Убийства в Восточном экспрессе».

Премьера фильма запланирована на 20 декабря 2019 года. На главную женскую роль создатели пригласили актрису Галь Гадот, известную по роли Чудо-женщины в одноименных картинах.