Дэнни Бойл снимет юбилейный фильм Бондианы

Дэнни Бойл, получивший «Оскара» за своего «Миллионера из трущоб», станет режиссером юбилейного фильма Бондианы. Об этом в Twitter официально заявили создатели картины.

Продюсеры картины Майкл и Барбара Брокколи, а также представители студии заявили, что счастливы присоединению «невероятно талантливого» режиссера к проекту. Главную роль в 25-ом фильмы кинофраншизы снова сыграет британец Дэниэл Крэйг. Сценарий фильма напишет Джон Ходж, у которого уже есть совместный опыт работы с Бойлом на площадке «На игле».

Планируется, что съемки картины стартуют 3 декабря этого года. А премьера 25-го фильма Бондианы планируется на осень 2019 года. Ранее СМИ сообщали, что по сведениям из источников Бонду предстоит оставить службу, жениться и потерять жену.

Новый фильм станет пятым в роли Бонда для Дэниэла Крэйга. На этом «посту» он сменил Пирса Броснана. А до этого самого известного шпиона в мире сыграли такие знаменитые актеры, как Шон Коннери, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Джорд Лэзенби.