СМИ: в юбилейном фильме Бонда могут убить

Британские таблоиды озвучили новую версию скандала, в результате которого юбилейный фильм бондианы лишился своего режиссера – Денни Бойла.

По их версии, неизменный продюсер франшизы Барбара Брокколи и исполнитель суперагента последних лет Дэниел Крэйг предложили режиссеру убить Бонда. Тем самым можно было бы закрутить интригу: выживет ли лучший агент Ее Величества, или же о фильме можно будет говорить «юбилейный, он же последний». Кроме того, этот ход стал бы отличным поводом заменить исполнителя Бонда в последующих картинах.

Однако Бойл наотрез отказался убивать агента, назвав эту идею смехотворной и покинул проект.

Ранее другие источники озвучивали другие причины «расставания» режиссера и продюсеров. Кроме прочего, речь шла о будущем противнике Бонда – якобы Денни Бойл хотел сосредоточиться на русском злодее и новой «холодной войне». Он даже начал просматривать русскоговорящих и балканских актеров на эту роль.

Другие близкие к проекту источники утверждали, что главная причина – в конфликте Крэйга и Бойла, которые не сумели найти общий язык. В этой ситуации продюсеры якобы стали на сторону своей звезды, которую с таким трудом заманили на съемочную площадку юбилейной бондианы.