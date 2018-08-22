Юбилейному фильму бондианы нашли нового режиссера

Режиссерское кресло занял американец Кэри Фукунага, ранее известный по сериалу НВО «Настоящий детектив».

Имя нового режиссера юбилейной ленты официально объявили в Twitter продюсеры франшизы Брабара Брокколи и Майкл Уилсон. Также они анонсировали старт съемок в начале марта следующего года. А премьера нового фильма должна состояться в 2020 году 14 февраля. Производством картины занимается Pinewood Studious.

Подготовку к съемкам 25-го фильма о приключениях агента 007 уже долгое время преследуют скандалы. Главный из них связан с уходом оскароносного режиссера Дэнни Бойла, который в августе покинул проект из-за «творческих разногласий» с продюсерами. Кроме того, по сведениям СМИ, создателям франшизы пришлось долго уговаривать британца Дэниела Крэйга снова появиться на экране в образе Бонда – после выхода четвертого фильма бондианы с его участием актер заявлял, что уже никогда больше не станет играть агента 007.